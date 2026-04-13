Творожные пирожки — так же просто, как приготовить сырники: 2 брикета творога, яйца и немного муки

Творожные пирожки — это идеальное блюдо, которое готовится так же просто, как сырники, но получается гораздо сытнее и разнообразнее.

Нежное творожное тесто, хрустящая корочка и сочная начинка — от яиц с зеленью до сладких вариантов — покорят всю семью.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г творога (2 брикета по 200 г), 2 яйца, 150–200 г муки, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя (по желанию). Для начинки: 3 вареных яйца, пучок зеленого лука и укропа, соль, перец.

Как приготовить

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль и муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Вареные яйца и зелень мелко нарежьте, посолите, поперчите. Тесто разделите на части, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

