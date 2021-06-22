«Выхода другого нет»: Пригожин оценил новые ограничения Собянина в Москве

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru оценил новые ограничения мэра Москвы Сергея Собянина, введённые на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Он считает, что у властей просто нет другого выбора, так как сами люди ничего не соблюдают.

Вариантов-то других нет у нас. Я только что похоронил трёх друзей. Мы живём во время эпидемии. Поэтому Сергей Семёнович очень понятный, внятный человек. У него прекрасная команда. Они абсолютно мудрые, умные и не заинтересованы в том, чтобы что-то закрывать, — сказал Пригожин.

Он обратил внимание, что россияне без ограничений сами ничего не соблюдают. По мнению продюсера, это связано с тем, что люди просто не уважают друг друга.

Вы посмотрите, никто же ничего не соблюдает. Клубы почему работают? Их надо закрыть все! Безобразие! Никто никого не уважает. В этом вся проблема. <...> В Швейцарии ноль заболевших, на Китай посмотрите. По-хорошему, конечно, надо было авиасообщение с Индией закрыть, понимая, что там такая катастрофа происходит, — заявил он.

При этом Пригожин отметил, что ему нечего сказать по поводу открытия границы с Турцией и другими странами. Продюсер уверен, что в этом есть смысл и власти определённо сделали это не просто так.

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