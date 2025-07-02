Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 22:28

Выбросьте кашпо: эти цветы растут в покрышках как бешеные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превратить дачный участок в красивый сад с цветущими клумбами легко за копейки! Выбросьте кашпо, эти цветы растут в покрышках как бешеные.

Для таких клумб подходят неприхотливые и яркие растения, которые легко адаптируются к ограниченному пространству. Например, бархатцы — они устойчивы к засухе, долго цветут и отпугивают вредителей.

Петунии тоже идеальны: их пышные кусты быстро заполняют объем, создавая эффектные каскады. Настурции — еще один удачный вариант, они растут даже в бедной почве, а их яркие цветы добавляют красок.

Если хотите вертикального озеленения, посадите вьющиеся ипомеи или душистый горошек — они оплетут покрышку, превратив ее в живую скульптуру. Для любителей многолетников подойдут хосты или очитки: они не требуют частого полива и сохраняют декоративность весь сезон.

Главное — не забыть сделать дренажные отверстия в покрышках и заполнить их плодородным грунтом.

Ранее было названо неприхотливое растение, которое растет густым облаком из мелких, но многочисленных цветков, источающих приятный медовый аромат.

цветы
дачи
огороды
советы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.