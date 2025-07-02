Выбросьте кашпо: эти цветы растут в покрышках как бешеные

Выбросьте кашпо: эти цветы растут в покрышках как бешеные

Превратить дачный участок в красивый сад с цветущими клумбами легко за копейки! Выбросьте кашпо, эти цветы растут в покрышках как бешеные.

Для таких клумб подходят неприхотливые и яркие растения, которые легко адаптируются к ограниченному пространству. Например, бархатцы — они устойчивы к засухе, долго цветут и отпугивают вредителей.

Петунии тоже идеальны: их пышные кусты быстро заполняют объем, создавая эффектные каскады. Настурции — еще один удачный вариант, они растут даже в бедной почве, а их яркие цветы добавляют красок.

Если хотите вертикального озеленения, посадите вьющиеся ипомеи или душистый горошек — они оплетут покрышку, превратив ее в живую скульптуру. Для любителей многолетников подойдут хосты или очитки: они не требуют частого полива и сохраняют декоративность весь сезон.

Главное — не забыть сделать дренажные отверстия в покрышках и заполнить их плодородным грунтом.

Ранее было названо неприхотливое растение, которое растет густым облаком из мелких, но многочисленных цветков, источающих приятный медовый аромат.