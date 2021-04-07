Выбраны лучшие школьные столовые по мнению петербуржцев

https://static.news.ru/photo/48d7520e-97c8-11eb-88f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Северная столица стала всероссийским лидером по качеству школьного питания.

В Санкт-Петербурге прошла акция #ВнашейШколеВкусно, по итогам которой был составлен рейтинг школьных столовых с самой вкусной едой. В шорт-лист попали 19 образовательных учреждений.

Голосование проходило на официальных страницах администраций района и комитета по образованию. Пользователям соцсетей предлагалось найти в специально отведенном под конкурс альбоме фотографию своей школы и поставить лайк, если питание соответствовало всем запросам. Отмечается, что при подсчёте голосов экспертами учитывалось количество набранных лайков, наполняемость школы и положительные отзывы, поступившие на горячие линии отделов образования.

Благодаря такой акции стало возможным более эффективное взаимодействие с родителями, которые помогли наладить качество питания в образовательных учреждениях, где обучается подрастающее поколение.

Мы уверены, что родители — полноправные участники процесса и их мнение всегда должно быть услышано. Для оперативности обработки поступающих сигналов и обращений от родителей в Управлении работает горячая линия по питанию. За время её работы с начала года обработано уже более 800 обращений. Поэтому хотим продолжить эту акцию и сделать так, чтобы #ВкаждойШколеВкусно было. Это наша общая задача и с комитетом образования, и с районными администрациями и родительским сообществом в первую очередь, — рассказывает руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков.

Эксперты также отмечают, что организация питания — это тяжёлый труд. Важной составляющей акции была возможность обратить внимание родителей и школьников на то, что питание, в первую очередь, должно быть сбалансированным и качественным: при его приготовлении важно соблюдать разнообразие продуктов, а также нормы санитарной безопасности.

Акция #ВкаждойШколеВкусно помогла провести работу над ошибками в школьных столовых Петербурга и стала ещё одним проявлением родительского контроля. На протяжении проведения голосования у самих детей и взрослых была возможность не только отметить любимую школу почётным лайком, но и оставить правдивый, развёрнутый комментарий.

Напомним, что питание в школьных столовых похвалили ученики из Санкт-Петербурга, Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областей, а также из Мордовии, Кабардино-Балкарии и Крыма.