Вяленое мясо дома — крутой способ сделать деликатес, от которого все в шоке

Вяленое мясо дома — крутой способ сделать деликатес, от которого все в шоке

Вяленое мясо — один из самых проверенных способов сохранить продукт надолго и получить вкуснейший деликатес своими руками. Процесс прост и не требует сложных ингредиентов, а результат впечатляет.

Ингредиенты

Свиной ошеек — 1,2 кг

Вода — 1 л

Крупная соль (нейодированная) — 4 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Душистый перец — 5 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Чеснок — 8 зубчиков

Кориандр (измельчённые семена) — 1 ч. л.

Черный перец горошком — 10 шт.

Мускатный орех — щепотка

Паприка — щепотка

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 106 ккал

Белки — 21 г

Жиры — 3 г

Углеводы — 1 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2.

Приготовьте рассол: вскипятите воду с лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой, прокипятите 5 минут.

Шаг 3.

Положите мясо в ёмкость для маринования. Остудите рассол, процедите его и залейте мясо. Поставьте в холодильник на 3 дня, периодически переворачивая кусок.

Шаг 4.

Достаньте мясо из рассола, обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 5.

Приготовьте смесь специй: выдавите чеснок через пресс и перемешайте с кориандром, мускатным орехом, паприкой и перцем.

Шаг 6.

Тщательно натрите мясо полученной смесью со всех сторон.

Шаг 7.

Разложите мясо на большой кусок марли и плотно заверните.

Шаг 8.

Перевяжите мясо кулинарной ниткой и повесьте в проветриваемом месте на 7–10 дней.

Шаг 9.

Через указанное время проверьте мясо: если хотите суше — оставьте висеть дольше. Влажность и толщина куска влияют на срок вяления.

Шаг 10.

Готовое мясо нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.

Домашнее вяленое мясо — отличный вариант для любителей вкусных и натуральных деликатесов. Попробуйте приготовить и удивите своих близких!

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