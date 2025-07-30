Вяленое мясо дома — крутой способ сделать деликатес, от которого все в шоке

Вяленое мясо — один из самых проверенных способов сохранить продукт надолго и получить вкуснейший деликатес своими руками. Процесс прост и не требует сложных ингредиентов, а результат впечатляет.
Ингредиенты
- Свиной ошеек — 1,2 кг
- Вода — 1 л
- Крупная соль (нейодированная) — 4 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Душистый перец — 5 шт.
- Гвоздика — 2 шт.
- Чеснок — 8 зубчиков
- Кориандр (измельчённые семена) — 1 ч. л.
- Черный перец горошком — 10 шт.
- Мускатный орех — щепотка
- Паприка — щепотка
Пищевая ценность на 100 г
- Калории — 106 ккал
- Белки — 21 г
- Жиры — 3 г
- Углеводы — 1 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты.
Шаг 2.
Приготовьте рассол: вскипятите воду с лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой, прокипятите 5 минут.
Шаг 3.
Положите мясо в ёмкость для маринования. Остудите рассол, процедите его и залейте мясо. Поставьте в холодильник на 3 дня, периодически переворачивая кусок.
Шаг 4.
Достаньте мясо из рассола, обсушите бумажными полотенцами.
Шаг 5.
Приготовьте смесь специй: выдавите чеснок через пресс и перемешайте с кориандром, мускатным орехом, паприкой и перцем.
Шаг 6.
Тщательно натрите мясо полученной смесью со всех сторон.
Шаг 7.
Разложите мясо на большой кусок марли и плотно заверните.
Шаг 8.
Перевяжите мясо кулинарной ниткой и повесьте в проветриваемом месте на 7–10 дней.
Шаг 9.
Через указанное время проверьте мясо: если хотите суше — оставьте висеть дольше. Влажность и толщина куска влияют на срок вяления.
Шаг 10.
Готовое мясо нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.
Домашнее вяленое мясо — отличный вариант для любителей вкусных и натуральных деликатесов. Попробуйте приготовить и удивите своих близких!
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