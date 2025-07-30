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30 июля 2025 в 19:36

Вяленое мясо дома — крутой способ сделать деликатес, от которого все в шоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вяленое мясо — один из самых проверенных способов сохранить продукт надолго и получить вкуснейший деликатес своими руками. Процесс прост и не требует сложных ингредиентов, а результат впечатляет.

Ингредиенты

  • Свиной ошеек — 1,2 кг
  • Вода — 1 л
  • Крупная соль (нейодированная) — 4 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Душистый перец — 5 шт.
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Чеснок — 8 зубчиков
  • Кориандр (измельчённые семена) — 1 ч. л.
  • Черный перец горошком — 10 шт.
  • Мускатный орех — щепотка
  • Паприка — щепотка

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории — 106 ккал
  • Белки — 21 г
  • Жиры — 3 г
  • Углеводы — 1 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2.
Приготовьте рассол: вскипятите воду с лавровым листом, душистым перцем и гвоздикой, прокипятите 5 минут.

Шаг 3.
Положите мясо в ёмкость для маринования. Остудите рассол, процедите его и залейте мясо. Поставьте в холодильник на 3 дня, периодически переворачивая кусок.

Шаг 4.
Достаньте мясо из рассола, обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 5.
Приготовьте смесь специй: выдавите чеснок через пресс и перемешайте с кориандром, мускатным орехом, паприкой и перцем.

Шаг 6.
Тщательно натрите мясо полученной смесью со всех сторон.

Шаг 7.
Разложите мясо на большой кусок марли и плотно заверните.

Шаг 8.
Перевяжите мясо кулинарной ниткой и повесьте в проветриваемом месте на 7–10 дней.

Шаг 9.
Через указанное время проверьте мясо: если хотите суше — оставьте висеть дольше. Влажность и толщина куска влияют на срок вяления.

Шаг 10.
Готовое мясо нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.

Домашнее вяленое мясо — отличный вариант для любителей вкусных и натуральных деликатесов. Попробуйте приготовить и удивите своих близких!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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