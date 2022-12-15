«Вы все ссыкуны и ничтожества»: Тиньков обругал экс-коллег и миллиардеров Олег Тиньков назвал трусами бывших коллег и бизнесменов после отказа осудить СВО

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Олег Тиньков

Экс-банкир Олег Тиньков на своей странице в соцсетях обругал бывших коллег и российских миллиардеров, упрекнув их в трусости, так как они отказались осудить СВО. Бизнесмен пообещал им «тяжелую карму» и уличил в том, что они хотят «усидеть на двух стульях».

Под критику бывшего банкира попали все миллиардеры из Forbes, которых Тиньков перечислил по фамилиям.

Весь Forbes! Вы все ссыкуны и ничтожества! Вы хотите усидеть на двух стульях, хотя у вас, в отличие от меня, миллиарды в банках за рубежом, паспорта и любовницы. Не усидите, вас ждет карма и тяжелая карма! — заявил бизнесмен.

Своих подписчиков предприниматель, состояние которого оценивается в $860 млн, призвал «не трусить», так как жизнь дается один раз. И заговорил о собственной смерти.

Я умру и, вероятно, скоро, от лейкемии, вы умрете чуть позже, но умрете, в гробу карманов нет. Не будьте тварями. Стыдно за вас, — написал Тиньков.

К своим бывшим коллегам по банку бизнесмен тоже отнесся с жесткой критикой. В частности, он упрекнул их в том, что по телевидению крутят старую рекламу банка, потому что у них нет способностей сделать свою.

Реклама вам по российскому ТВ показывает, что «я такой один», странно, что ссыкуны из «Тинькофф» не остановили эту рекламу, но мозгов сделать свою нет, — заключил бывший банкир.

Ранее сообщалось, что американские власти заподозрили бизнесмена Олега Тинькова в мошенничестве при выводе активов. Все деньги предпринимателя, что он смог вывезти из России, могут быть арестованы.