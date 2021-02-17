Вузы в 2021 году сами определят формат выпускных экзаменов

В текущем году выбор формата выпускных экзаменов в высших учебных заведениях России определят они сами. Также руководству вузов предстоит решить, как будут проходить выпускные квалификационные работы (ВКР).
Как
Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно, — сообщили в пресс-службе.
Среди вариантов — электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, а также личное присутствие студентов при благоприятной обстановке.
7 февраля Минобрнауки России разрешило вузам вернуться к очному формату обучения. Руководству учебных заведений рекомендовали предварительно согласовать своё решение с территориальными органами Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре озвучили условия, при которых иностранные студенты могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение в российских вузах. Приезжие должны будут предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус и сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ. Это касается тех стран, с которыми открыто регулярное авиасообщение, писал NEWS.ru.