Вузы в 2021 году сами определят формат выпускных экзаменов

https://static.news.ru/photo/31a56af2-8f32-11ea-a849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

В текущем году выбор формата выпускных экзаменов в высших учебных заведениях России определят они сами. Также руководству вузов предстоит решить, как будут проходить выпускные квалификационные работы (ВКР).

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ, причиной такого решения стала разная эпидемическая обстановка в регионах. Именно на неё и будут ориентироваться вузы.

Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно, — сообщили в пресс-службе.

Среди вариантов — электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, а также личное присутствие студентов при благоприятной обстановке.

7 февраля Минобрнауки России разрешило вузам вернуться к очному формату обучения. Руководству учебных заведений рекомендовали предварительно согласовать своё решение с территориальными органами Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре озвучили условия, при которых иностранные студенты могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение в российских вузах. Приезжие должны будут предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус и сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ. Это касается тех стран, с которыми открыто регулярное авиасообщение, писал NEWS.ru.