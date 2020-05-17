Вузы трудоустроили тысячи студентов, потерявших работу из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/05017ce4-9823-11ea-babb-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: Russian Government/Global Look Press

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что по программе трудоустройства студентов в период пандемии найти работу смогли более 15 тыс. учащихся 149 российских вузов.

В России 149 университетов вступили в программу трудоустройства студентов. Сейчас по ней трудоустроили уже 15 тысяч человек, — сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Фальков.

Министр уточнил, что студенты работают в вузах цифровыми ассистентами. Их работа в основном заключается в помощи школьникам при подготовке к экзаменам.

В апреле Минобрнауки инициировало программу по трудоустройству студентов, в рамках которой российские вузы создали для них рабочие места, чтобы компенсировать доходы, которые учащиеся потеряли в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Минобрнауки намерено развить систему мониторинга, которая позволит контролировать процесс трудоустройства студентов. Речь идёт об обучающихся по целевой программе. Проект также позволит отслеживать развитие карьеры целевиков. Ведомство направило в правительство предложение о введении квот для вузов по устройству студентов на работу.