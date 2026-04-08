08 апреля 2026 в 12:00

Все, что нужно: горсть семян в землю и немного терпения. К июню клумба превратится в пестрый ковер из сотен цветов

Все, что нужно: горсть семян в землю и немного терпения. К июню клумба превратится в пестрый ковер из сотен цветов — белых, розовых, красных и темно-красных. Гвоздика китайская — это однолетнее, а в южных регионах и многолетнее растение, которое покоряет своей неприхотливостью и ярким продолжительным цветением. Ее компактные кустики высотой 20–40 см густо усыпаны изящными цветками с бахромчатыми краями, которые собраны в небольшие соцветия. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если регулярно удалять увядшие бутоны.

Вырастить гвоздику китайскую проще простого. Семена высевают прямо в открытый грунт в апреле-мае, слегка присыпая землей. Всходы появляются через 7–10 дней, и уже через два месяца растения начинают радовать первыми цветами. Гвоздика не требовательна к почве, но лучше всего цветет на солнечных участках с легкой плодородной землей. Она засухоустойчива, не боится легких заморозков и практически не поражается вредителями.

Гвоздика китайская идеально подходит для бордюров, рабаток, альпийских горок и контейнерного озеленения. Ее яркие цветы прекрасно сочетаются с бархатцами, петуниями, агератумом и декоративными злаками. Она хороша и в монопосадках, создавая плотный цветущий ковер, и в миксбордерах, добавляя яркие акценты.

Посадите гвоздику китайскую в своем саду — и она подарит вам настоящее море красок без лишних хлопот. Это идеальное растение для тех, кто ценит красоту и не хочет тратить время на сложный уход.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
