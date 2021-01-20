Вступительные испытания в российские вузы планируется провести в форме ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/955aadd6-5bca-11eb-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Провести вступительные испытания в российские институты и университеты в 2021 году в формате единого государственного экзамена предложили в Минпросвещения. Ведомство уже разработало соответствующий проект, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, — сказано в пояснительной записке к документу.

При этом в 2021 году ЕГЭ базового уровня по математике проводиться не будет. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил также, что менять задания выпускных испытаний в текущем году не планируется. А вот лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и вовсе предложил освободить от ЕГЭ тех, кто хочет получить среднее специальное образование.

Как сообщал NEWS.ru, с 22 января в столице возобновляют работу колледжи, спортшколы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей, находящиеся в ведомстве правительства города. Льготные транспортные карты учащихся будут разблокированы.

В то же время студенты городских и федеральных вузов пока остаются на удалённом обучении до соответствующего распоряжения Минобрнауки.