Всего 1 ингредиент добавляю в печень, и она становится очень мягкой: секрет прост

Всего 1 ингредиент добавляю в печень, и она становится очень мягкой и без горечи. Это секрет для любой печени — и говяжьей, и куриной, и свиной.

Вам понадобится: 500 г печени, 2 ст. л. сахара, 1 луковица, соль, перец и масло для жарки. Печень очистите от пленок, нарежьте тонкими пластинками, обильно посыпьте сахаром и оставьте на 15 минут. Сахар заберет лишнюю горечь и сделает печень особенно нежной — вот и весь секрет. Затем промойте кусочки, обсушите, посолите и поперчите. Обжарьте на сильном огне с двух сторон по 2-3 минуты до румяной корочки, добавьте кольца лука и готовьте еще 3-4 минуты.

Вкус получается насыщенным и бархатистым: нежная печень с легкой сладковатой ноткой идеально сочетается с ароматом жареного лука. Текстура просто тает во рту, без малейшей жесткости или специфического привкуса. Это блюдо прекрасно подходит к картофельному пюре или гречке.

