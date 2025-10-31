Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:28

Всего 1 ингредиент добавляю в печень, и она становится очень мягкой: секрет прост

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего 1 ингредиент добавляю в печень, и она становится очень мягкой и без горечи. Это секрет для любой печени — и говяжьей, и куриной, и свиной.

Вам понадобится: 500 г печени, 2 ст. л. сахара, 1 луковица, соль, перец и масло для жарки. Печень очистите от пленок, нарежьте тонкими пластинками, обильно посыпьте сахаром и оставьте на 15 минут. Сахар заберет лишнюю горечь и сделает печень особенно нежной — вот и весь секрет. Затем промойте кусочки, обсушите, посолите и поперчите. Обжарьте на сильном огне с двух сторон по 2-3 минуты до румяной корочки, добавьте кольца лука и готовьте еще 3-4 минуты.

Вкус получается насыщенным и бархатистым: нежная печень с легкой сладковатой ноткой идеально сочетается с ароматом жареного лука. Текстура просто тает во рту, без малейшей жесткости или специфического привкуса. Это блюдо прекрасно подходит к картофельному пюре или гречке.

Ранее стало известно, как приготовить минтай старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук.

Читайте также
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
Общество
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Общество
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
Общество
Превратила обычную печень в гору деликатеса: печеночные трубочки — бюджетная закуска, которая улетает со стола первой
рецепты
печень
ужины
обеды
лайфхаки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.