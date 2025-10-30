Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:32

Простецкий ужин из куриного филе с сырной шапочкой, которая не расползается: тяп-ляп и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту вы с легкостью приготовите простецкий ужин из куриного филе с сырной шапочкой, которая не расползается. Это элементарно! Тяп-ляп и готово, а вкус поражает гармонией: нежнейшее куриное филе с ароматным сырным покровом, который хрустит снаружи и остается мягким внутри.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 300 г твердого сыра, 5 ст. л. майонеза, 1 ст. л. кукурузного крахмала, соль, перец и специи по вкусу. Куриные грудки разрежьте на пластины, совсем немного отбейте, посолите, поперчите, выложите в форму для запекания. Смешайте тертый сыр с майонезом и крахмалом — именно крахмал не даст сырной массе расплыться и создаст идеальную корочку. Равномерно распределите сырную смесь по грудкам. Запекайте 25–30 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Крахмал действительно творит чудеса — сырная шапка держит форму и не сползает. Подавайте с овощами или рисом, и вы получите ресторанное блюдо, приготовленное дома без лишних хлопот!

Ранее стало известно, как приготовить турецкий ужин из пачки макарон и 2 соленых огурцов: за 20 минут из простых ингредиентов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
