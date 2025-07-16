Всегда держу этот соус в холодильнике — превращает любое блюдо в шедевр

Зеленый соус — это универсальная заправка с ярким вкусом свежей зелени и пикантными нотками чеснока. Он идеально подходит к мясу, рыбе, овощам или просто к свежему хлебу. Благодаря кедровым орешкам соус приобретает нежную текстуру и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- зеленый лук — 350 г;
- кинза — 100 г;
- укроп — 100 г;
- петрушка — 100 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- кедровые орехи — 100 г;
- чеснок — 35 г;
- растительное масло — 250 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- смесь перцев — по вкусу;
- яблочный уксус — 3 ст. л.
Приготовление:
- Зелень тщательно промойте и обсушите.
- Все ингредиенты поместите в блендер.
- Измельчите до однородной массы, постепенно добавляя растительное масло.
- Добавьте соль, перец и яблочный уксус, еще раз перемешайте.
- Готовый соус перелейте в стеклянную банку и храните в холодильнике.
Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.