Всегда держу этот соус в холодильнике — превращает любое блюдо в шедевр

Всегда держу этот соус в холодильнике — превращает любое блюдо в шедевр

Зеленый соус — это универсальная заправка с ярким вкусом свежей зелени и пикантными нотками чеснока. Он идеально подходит к мясу, рыбе, овощам или просто к свежему хлебу. Благодаря кедровым орешкам соус приобретает нежную текстуру и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

зеленый лук — 350 г;

кинза — 100 г;

укроп — 100 г;

петрушка — 100 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

кедровые орехи — 100 г;

чеснок — 35 г;

растительное масло — 250 мл;

соль — 1 ст. л.;

смесь перцев — по вкусу;

яблочный уксус — 3 ст. л.

Приготовление:

Зелень тщательно промойте и обсушите. Все ингредиенты поместите в блендер. Измельчите до однородной массы, постепенно добавляя растительное масло. Добавьте соль, перец и яблочный уксус, еще раз перемешайте. Готовый соус перелейте в стеклянную банку и храните в холодильнике.

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