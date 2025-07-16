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16 июля 2025 в 10:58

Всегда держу этот соус в холодильнике — превращает любое блюдо в шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый соус — это универсальная заправка с ярким вкусом свежей зелени и пикантными нотками чеснока. Он идеально подходит к мясу, рыбе, овощам или просто к свежему хлебу. Благодаря кедровым орешкам соус приобретает нежную текстуру и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • зеленый лук — 350 г;
  • кинза — 100 г;
  • укроп — 100 г;
  • петрушка — 100 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • кедровые орехи — 100 г;
  • чеснок — 35 г;
  • растительное масло — 250 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • яблочный уксус — 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Зелень тщательно промойте и обсушите.
  2. Все ингредиенты поместите в блендер.
  3. Измельчите до однородной массы, постепенно добавляя растительное масло.
  4. Добавьте соль, перец и яблочный уксус, еще раз перемешайте.
  5. Готовый соус перелейте в стеклянную банку и храните в холодильнике.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

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соусы
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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