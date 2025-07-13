Гедлибже с курицей в сметане: от вкуса этого блюда можно язык проглотить

Гедлибже с курицей в сметане: от вкуса этого блюда можно язык проглотить

Гедлибже с курицей — это традиционное черкесское блюдо, в котором мясо птицы получается невероятно нежным, а густой сметанный соус с нотками чеснока и горчицы придает насыщенный сливочный вкус. От вкуса этого блюда можно язык проглотить!

Рецепт: возьмите целую тушку курицы, разрежьте ее на 8 частей и натрите смесью соли, перца и паприки. Обжарьте кусочки на растительном масле до золотистой корочки. В глубокой сковороде обжарьте 2 измельченные луковицы и 3 зубчика чеснока до прозрачности. Добавьте к луку 400 г сметаны, 100 мл куриного бульона (или воды), 1 ст. л. горчицы и специи по вкусу. Выложите курицу в соус, тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут. В конце добавьте рубленую зелень.

Курица получается невероятно нежной. Подавайте с картофельным пюре или рисом — это простое, но по-настоящему праздничное блюдо, которое понравится всей семье! Мясо легко отделяется от костей, пропитано ароматным соусом и буквально тает во рту.

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