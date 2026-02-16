Зимняя Олимпиада — 2026
Все гадают, из чего сделан этот салат, а я просто объединяю хвостик колбасного сыра с курицей

Фото: D-NEWS.ru
Все гадают, из чего сделан этот салат, а я просто объединяю хвостик колбасного сыра с кукурузой и курицей. В нем идеально все — легкое приготовление и многогранный вкус. Салат получается очень сочным и питательным.

Для приготовления понадобится: 200 г отварного или копченого куриного филе, 150 г колбасного копченого сыра, 4 вареных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, майонез, соль. Куриное мясо нарежьте небольшими кубиками. Колбасный сыр натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: курицу, сыр, яйца и кукурузу. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте салат, чтобы все компоненты равномерно покрылись заправкой. При желании украсьте свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить свежую версию салата с крабовыми палочками за 10 минут.

