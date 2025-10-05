Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 14:10

Все еще проводите долгие часы у терки? Вот, как приготовить драники за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам надоели долгие часы у терки при приготовлении драников, есть гениальное решение. Этот метод не только экономит время, но и делает драники нежнее и однороднее.

Используйте мясорубку. Для приготовления возьмите картофель, луковицу, яйцо, ложку муки и специи. Овощи пропустите через мясорубку, удалите лишнюю жидкость, добавьте яйцо и муку. Жарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Такой способ позволяет готовить драники в два раза быстрее традиционного. Можно экспериментировать, добавляя морковь, кабачки или фарш. Готовые драники отлично сочетаются со сметаной. А тесто можно заморозить для будущих блюд.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
