Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 08:35

Вроде картошка и фарш, но котлетки — улет: готовим в ароматной заливке — она же подливка к макаронам и пюре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На первый взгляд — самые обычные продукты, а на выходе блюдо, которое исчезает со стола быстрее гарнира. Секрет этих котлет в сыром картофеле прямо в фарше и нежной томатно-сметанной заливке. Они получаются сочными, мягкими и буквально тают во рту. Отличный вариант для семейного ужина, когда хочется просто, но очень вкусно.

Ингредиенты: куриный фарш — 750 г, лук — 1 средний, чеснок — 2 зубчика, картофель сырой — 1 крупный (около 350 г), яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — по вкусу, смесь специй для фарша — по вкусу. Для соуса: томатная паста — 1 ст. л., сметана 10% — 3 ст. л. (или 2 ст. л. более жирной), мука — 1 ст. л. с небольшой горкой, вода — 350 мл.

Приготовление: лук измельчите любым удобным способом и добавьте к фаршу. Туда же отправьте чеснок и сырой картофель, натертый на терке, — лишний сок обязательно отожмите. Вбейте яйцо, добавьте соль, перец и специи, хорошо перемешайте и слегка отбейте фарш. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Для соуса соедините сметану, томатную пасту, муку и специи, влейте воду и тщательно размешайте до гладкости. Залейте котлеты соусом и тушите на среднем огне около 20 минут. В конце посыпьте свежей зеленью и подавайте — получается настолько вкусно, что просят добавку.

Ранее мы делились рецептом супа с фрикадельками, капустой и фасолью. Легкий и сытный вариант на каждый день.

Проверено редакцией
картошка
картофель
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС болельщики забросали полицейских тяжелыми предметами перед матчем
В Германии потребовали выгнать американские войска из-за одной фразы Трампа
Боец «Азова» признался в убийстве женщины за пророссийские взгляды
Вылетевшие из Сочи в Кемерово пассажиры оказались в Барнауле
Крещенский пост: свекольный салат с секретным ингредиентом за 15 минут
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
В Петербурге зажгут огонь на Ростральных колоннах
Онищенко рассказал, с какими заболеваниями нельзя купаться в проруби
Гадания на Крещение: самые сильные обряды в ночь на 19 января
Культуролог объяснила популярность крещенских купаний среди зумеров
Пропускающим обед работникам пригрозили серьезными последствиями
Пять законных причин не выйти на работу: что говорить начальнику, советы
«Солнцепек» сжигает ВСУ, блэкаут в Киеве: новости СВО к утру 18 января
Вымирающих животных нашли в пещерах Свердловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 января: инфографика
Сенатор раскрыл, какие способы обмана начали комбинировать мошенники
В рядах ВСУ появились наземные роботы из-за острой нехватки бойцов
Пять туристов в Альпах стали жертвами лавин
Российские силовики раскрыли, кого ВСУ начали перебрасывать под Харьков
Дмитриев посоветовал Каллас писать посты в X без алкоголя
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.