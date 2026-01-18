Вроде картошка и фарш, но котлетки — улет: готовим в ароматной заливке — она же подливка к макаронам и пюре

На первый взгляд — самые обычные продукты, а на выходе блюдо, которое исчезает со стола быстрее гарнира. Секрет этих котлет в сыром картофеле прямо в фарше и нежной томатно-сметанной заливке. Они получаются сочными, мягкими и буквально тают во рту. Отличный вариант для семейного ужина, когда хочется просто, но очень вкусно.

Ингредиенты: куриный фарш — 750 г, лук — 1 средний, чеснок — 2 зубчика, картофель сырой — 1 крупный (около 350 г), яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — по вкусу, смесь специй для фарша — по вкусу. Для соуса: томатная паста — 1 ст. л., сметана 10% — 3 ст. л. (или 2 ст. л. более жирной), мука — 1 ст. л. с небольшой горкой, вода — 350 мл.

Приготовление: лук измельчите любым удобным способом и добавьте к фаршу. Туда же отправьте чеснок и сырой картофель, натертый на терке, — лишний сок обязательно отожмите. Вбейте яйцо, добавьте соль, перец и специи, хорошо перемешайте и слегка отбейте фарш. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Для соуса соедините сметану, томатную пасту, муку и специи, влейте воду и тщательно размешайте до гладкости. Залейте котлеты соусом и тушите на среднем огне около 20 минут. В конце посыпьте свежей зеленью и подавайте — получается настолько вкусно, что просят добавку.

