Котлеты из крабовых палочек: малокалорийный вариант ужина — насытит до утра

Котлеты из крабовых палочек — это малокалорийный вариант ужина, который насытит до утра без чувства тяжести. Они получаются нежными, воздушными и сочными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Несмотря на простоту и легкость, такое блюдо действительно надолго утоляет голод благодаря белковому составу.

Для приготовления понадобятся: 1 упаковка крабовых палочек (около 200 г), 70–80 г твердого сыра, 1 вареное яйцо, 1 сырое яйцо, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, зелень укропа. Крабовые палочки разберите на тонкие волокна. На мелкой терке натрите сыр и вареное яйцо. В миске смешайте крабовые волокна, сыр, вареное яйцо, сырое яйцо, мелко нарубленный укроп, соль и перец. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородной, немного липкой массы. Если фарш слишком влажный, добавьте еще немного муки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и обжарьте с двух сторон по 3–4 минуты до румяности. Подавайте горячими с легким соусом или овощным салатом.

