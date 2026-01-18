«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что увидел в ряде недавних мировых новостей свои «старые абсурдные прогнозы». В список вошли заявления о возможной атаке США на Гренландию, выходе Франции из НАТО и скором контакте американского президента Дональда Трампа с инопланетянами.

Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются, — указал он.

В перечень событий, показавшихся политику нереальными, также вошли заявления лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о фашистском киевском правительстве и высказывания руководства Молдавии «в пользу ликвидации своей страны».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, американский лидер не намерен останавливаться на Гренландии. По его мнению, хозяин Белого дома захочет получить и Канаду. Политик также констатировал, что Трамп активно нарушает устоявшиеся нормы международного взаимодействия.