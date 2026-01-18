Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:02

«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях

Медведев высказался о ряде резонансных мировых новостей

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что увидел в ряде недавних мировых новостей свои «старые абсурдные прогнозы». В список вошли заявления о возможной атаке США на Гренландию, выходе Франции из НАТО и скором контакте американского президента Дональда Трампа с инопланетянами.

Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются, — указал он.

В перечень событий, показавшихся политику нереальными, также вошли заявления лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о фашистском киевском правительстве и высказывания руководства Молдавии «в пользу ликвидации своей страны».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, американский лидер не намерен останавливаться на Гренландии. По его мнению, хозяин Белого дома захочет получить и Канаду. Политик также констатировал, что Трамп активно нарушает устоявшиеся нормы международного взаимодействия.

Дмитрий Медведев
новости
мир
НАТО
прогнозы
Гренландия
США
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Станешь финским Кирком»: политику начали угрожать из-за позиции по России
«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно сравнили отношения США и ЕС
«Яма»: Сальдо спрогнозировал будущее европейских денег на Украине
Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича
Власти уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Беслан
Ситуацию с энергетикой в Киеве назвали критической с наступлением морозов
Идеальное сочиво на сочельник: пшеница, мак и сухофрукты без хлопот
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
В Петербурге массово возвращают билеты на концерт с подменой Шаде Аду
Отказ от паспорта США, четыре жены, мечты о Госдуме: как живет Джефф Монсон
У преемницы Мадуро обнаружили криминальное прошлое
Открываю банку кукурузы — мой салат для сочельника готов за минуты!
Пассажир упал на рельсы петербургского метро
«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях
Баня, парикмахерская и балет: какие услуги оказывали в блокадном городе
Студенческие семьи смогут получать дополнительную стипендию
Стало известно, что Финляндия предложила ЕС после слов Трампа о пошлинах
Британских акушерок решили научить «пользе» близкородственных браков
«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.