18 января 2026 в 09:39

Юрист объяснил ключевую ошибку Долиной в общении с мошенниками

Юрист Соловьев: отсутствие осторожности сделало Долину жертвой мошенников

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, так как не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности, заявил юрист Иван Соловьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о классической мошеннической схеме, где злоумышленники тщательно подготовились и все просчитали.

Певица потеряла не только несколько десятков миллионов рублей со своих счетов, но и квартиру. Совершенно однозначно, что она не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности, — отметил он.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что юридическая точка в скандальном деле с квартирой исполнительницы хита «Погода в доме» будет поставлена лишь при передаче ключей новой собственнице Полине Лурье. По его словам, также речь идет о подписании передаточного акта.

Певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.

