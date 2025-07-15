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15 июля 2025 в 07:34

Вроде бы простой рулет курицы, но начинка... м-м-м, фантастика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот куриный рулет с грибами и картофельным пюре — настоящее украшение стола. Нежное филе, ароматная грибная начинка и сырное пюре создают гармоничный вкус, а золотистая корочка делает блюдо особенно аппетитным. Готовится несложно, но выглядит по-праздничному.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2-3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • шампиньоны — 300 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • специи (перец, паприка, соль) — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • картофельное пюре — по вкусу;
  • сыр — 100 г.

Приготовление:

  1. Филе нарежьте слайсами, отбейте, приправьте специями и чесноком.
  2. Лук и грибы обжарьте, добавьте сметану и потушите 5 минут.
  3. Смешайте пюре с тертым сыром.
  4. На филе выложите слоями пюре и грибную начинку, сверните рулетом.
  5. Запекайте 40 минут при 200 °C, предварительно смазав яйцом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

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рецепты
курица
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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