Вроде бы простой рулет курицы, но начинка... м-м-м, фантастика

Этот куриный рулет с грибами и картофельным пюре — настоящее украшение стола. Нежное филе, ароматная грибная начинка и сырное пюре создают гармоничный вкус, а золотистая корочка делает блюдо особенно аппетитным. Готовится несложно, но выглядит по-праздничному.
Ингредиенты:
- куриное филе — 2-3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- специи (перец, паприка, соль) — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- картофельное пюре — по вкусу;
- сыр — 100 г.
Приготовление:
- Филе нарежьте слайсами, отбейте, приправьте специями и чесноком.
- Лук и грибы обжарьте, добавьте сметану и потушите 5 минут.
- Смешайте пюре с тертым сыром.
- На филе выложите слоями пюре и грибную начинку, сверните рулетом.
- Запекайте 40 минут при 200 °C, предварительно смазав яйцом.
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