Вроде бы простой рулет курицы, но начинка... м-м-м, фантастика

Вроде бы простой рулет курицы, но начинка... м-м-м, фантастика

Этот куриный рулет с грибами и картофельным пюре — настоящее украшение стола. Нежное филе, ароматная грибная начинка и сырное пюре создают гармоничный вкус, а золотистая корочка делает блюдо особенно аппетитным. Готовится несложно, но выглядит по-праздничному.

Ингредиенты:

куриное филе — 2-3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

шампиньоны — 300 г;

сметана — 3 ст. л.;

специи (перец, паприка, соль) — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

картофельное пюре — по вкусу;

сыр — 100 г.

Приготовление:

Филе нарежьте слайсами, отбейте, приправьте специями и чесноком. Лук и грибы обжарьте, добавьте сметану и потушите 5 минут. Смешайте пюре с тертым сыром. На филе выложите слоями пюре и грибную начинку, сверните рулетом. Запекайте 40 минут при 200 °C, предварительно смазав яйцом.

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