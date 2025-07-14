Простой рецепт рулета «Молочная девочка»! Вкусняшка для чаепития! Рулет «Молочная девочка» — нежный десерт с простым приготовлением и бархатистым кремом. Все ингредиенты легко найти, а результат всегда радует своим мягким вкусом и красивым видом. Отличный вариант для домашнего чаепития или угощения гостей.

Ингредиенты

Сгущёнка — 320 г

Яйца — 3 шт.

Щепотка соли

Мука — 170 г

Разрыхлитель — 10 г

Сливки 33% — 200 г

Творожный сыр — 300 г

Сгущёнка — 100 г

Джем — по желанию

Приготовление:

Взбейте яйца и сгущёнку комнатной температуры до однородности. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли, перемешайте тесто. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 °C около 10 минут. Горячий корж сверните рулетом, чтобы не треснул, и дайте остыть. Для крема смешайте холодные сливки, творожный сыр и сгущёнку до однородности. Пропитайте остывший рулет смесью сгущёнки с водой, равномерно распределите крем и аккуратно сверните рулет заново. При желании сделайте еще слой начинки — джем. Украсьте и уберите в холодильник минимум на час.

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