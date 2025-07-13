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13 июля 2025 в 21:00

Десерт «Битое стекло» из желе и сметаны! Съедобная мозаика в сливках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десерт «Битое стекло» из желе и сметаны! Съедобная мозаика в сливках! Это нежный и воздушный холодный десерт, который не требует выпекания и легко готовится дома. Его яркие разноцветные желейные кусочки в сливочно-сметанной основе создают незабываемый вид и уникальную мозаичную текстуру.

Ингредиенты

  • Желе разноцветное — 3 пачки
  • Желатин — 20 г
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Сметана 25% — 800 г
  • Сливки 33–35% — 200 г

Приготовление:

  1. Приготовить разноцветное желе по инструкции: 1 пачка на 250 мл воды, разлить по маленьким или большим формам и остудить, дать полностью застыть в холодильнике. Желатин замочить в 120 мл воды комнатной температуры до набухания. Растворить желатин на небольшом огне без кипячения, остудить. Взбить сметану с сахарной пудрой до увеличения объема. Взбить сливки до плотных пиков.
  2. Аккуратно перемешать сливки и сметану. Добавить желатин в массу и затем перемешать. Желе разрезать на кусочки и произвольно смешать с массой. Выложить в форму или креманки, охладить пару часов. Перед подачей извлечь из формы.

Ранее мы готовили простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

желе
желатин
сливки
десерты
сметана
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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