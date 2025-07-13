Десерт «Битое стекло» из желе и сметаны! Съедобная мозаика в сливках

Десерт «Битое стекло» из желе и сметаны! Съедобная мозаика в сливках

Десерт «Битое стекло» из желе и сметаны! Съедобная мозаика в сливках! Это нежный и воздушный холодный десерт, который не требует выпекания и легко готовится дома. Его яркие разноцветные желейные кусочки в сливочно-сметанной основе создают незабываемый вид и уникальную мозаичную текстуру.

Ингредиенты

Желе разноцветное — 3 пачки

Желатин — 20 г

Сахарная пудра — 200 г

Сметана 25% — 800 г

Сливки 33–35% — 200 г

Приготовление:

Приготовить разноцветное желе по инструкции: 1 пачка на 250 мл воды, разлить по маленьким или большим формам и остудить, дать полностью застыть в холодильнике. Желатин замочить в 120 мл воды комнатной температуры до набухания. Растворить желатин на небольшом огне без кипячения, остудить. Взбить сметану с сахарной пудрой до увеличения объема. Взбить сливки до плотных пиков. Аккуратно перемешать сливки и сметану. Добавить желатин в массу и затем перемешать. Желе разрезать на кусочки и произвольно смешать с массой. Выложить в форму или креманки, охладить пару часов. Перед подачей извлечь из формы.

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