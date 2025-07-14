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14 июля 2025 в 12:00

Плов с курицей в рукаве для запекания! Быстрый рецепт вкусной еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Плов с курицей в рукаве для запекания! Быстрый рецепт вкусной еды. Этот плов с курицей готовится просто, но получается очень ароматным и сытным. Использование рукава для запекания помогает сохранить все соки и специи внутри, благодаря чему рис становится рассыпчатым, а курица — мягкой и сочной.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500–550 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Рис — 180–200 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Приправа для плова — 1–1,5 ч. л.
  • Чеснок — по вкусу
  • Вода — 400 мл

Приготовление

  1. Нарежьте курицу на кусочки среднего размера. Морковь нарежьте соломкой, лук — мелко. Рис тщательно промойте под водой до прозрачности. Смешайте курицу, овощи, масло, соль и приправу. Завяжите рукав с одной стороны, выложите рис, сверху — курицу с овощами. Добавьте чеснок.
  2. Влейте тёплую воду и плотно завяжите рукав. Положите рукав на противень и запекайте при 180 °С около 45 минут.

Плов получается сочным, ароматным и простым в приготовлении.

Ранее мы готовили мексиканский «красный рис». Один гарнир — и обед спасён!

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курица
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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