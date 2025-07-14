Плов с курицей в рукаве для запекания! Быстрый рецепт вкусной еды

Плов с курицей в рукаве для запекания! Быстрый рецепт вкусной еды

Плов с курицей в рукаве для запекания! Быстрый рецепт вкусной еды. Этот плов с курицей готовится просто, но получается очень ароматным и сытным. Использование рукава для запекания помогает сохранить все соки и специи внутри, благодаря чему рис становится рассыпчатым, а курица — мягкой и сочной.

Ингредиенты

Куриное филе — 500–550 г

Морковь — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Рис — 180–200 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Приправа для плова — 1–1,5 ч. л.

Чеснок — по вкусу

Вода — 400 мл

Приготовление

Нарежьте курицу на кусочки среднего размера. Морковь нарежьте соломкой, лук — мелко. Рис тщательно промойте под водой до прозрачности. Смешайте курицу, овощи, масло, соль и приправу. Завяжите рукав с одной стороны, выложите рис, сверху — курицу с овощами. Добавьте чеснок. Влейте тёплую воду и плотно завяжите рукав. Положите рукав на противень и запекайте при 180 °С около 45 минут.

Плов получается сочным, ароматным и простым в приготовлении.

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