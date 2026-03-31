Когда говорят о плове, воображение сразу рисует дымящийся казан, аромат баранины и щедрые куски мяса. Но в постные дни, да и просто в поисках новых вкусов, можно открыть для себя плов, где главные роли исполняют нут и сухофрукты. Это блюдо не уступает классическому ни в насыщенности, ни в глубине вкуса, а его сладко-пряные ноты, карамельная морковь и рассыпчатый рис создают настолько гармоничную композицию, что однажды попробовав, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Все начинается с правильного казана. В идеале — чугунный, который нужно разогреть на сильном огне не меньше 10 минут. В него налить 200 мл растительного масла, лучше всего смесь подсолнечного и кунжутного — так аромат получается глубже. Когда масло начинает слегка дымиться, отправить в казан три крупные луковицы, нарезанные кольцами. Лук должен жариться до темно-золотистого цвета, почти до хруста, но не подгорая. Это займет минут 10 активного помешивания.

Затем наступает черед моркови. 400 г сочной, сладкой моркови, нарезанной длинной соломкой, нужно выложить поверх лука. Здесь важно не перемешивать сразу, а дать моркови прогреться в масле, чтобы она отдала свой сок и карамелизовалась. Минуты через 3 аккуратно перемешать, стараясь не поломать соломку. Морковь должна стать мягкой, но сохранить форму.

Теперь специи — душа любого плова. Нужно взять столовую ложку цельной зиры, которую перед добавлением растереть между пальцами, чтобы раскрыть аромат, столько же семян кориандра, барбариса и пару стручков сухого острого перца. Их нужно вынуть перед подачей. Влить стакан кипятка, добавить соль по вкусу и опустить целую головку чеснока, очищенную только от верхней шелухи. Этот зирвак должен покипеть под крышкой минут 10.

Плов без мяса: готовим восточный шедевр с нутом и сухофруктами

200 г нута стоит замочить на ночь и варить до полуготовности отдельно, а затем отправить в казан вместе с рисом. Рис в идеале нужно брать девзиру, который промывается, пока вода не станет кристально чистой. Затем замачивается в теплой подсоленной воде на час. Перед закладкой в казан слить воду, а рис слегка просушить на полотенце — так он будет рассыпчатым.

Выложить рис ровным слоем на морковь и нут, не перемешивая. Залить кипятком так, чтобы вода покрывала рис на два пальца. Увеличить огонь и ждать, пока жидкость закипит, затем убавить до минимума, накрыть крышкой и забыть о плове ровно на 20 минут. За это время рис впитает всю влагу и дойдет до кондиции.

За пять минут до готовности открыть казан, сделать в рисе несколько глубоких проколов деревянной палочкой, чтобы вышел пар, и выложить поверх 50 г кураги и изюма, предварительно замоченных в горячей воде. Сухофрукты не перемешивать — они должны слегка пропариться, оставаясь сочными. Накрыть крышку полотенцем и оставить плов томиться еще на полчаса.

Совет: для более насыщенного цвета можно добавить в зирвак замоченный шафран или щепотку куркумы. А чтобы сухофрукты не разварились, добавляйте их в самом конце.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 5 порций): калорийность — 375 ккал, белки — 10 г, жиры — 11 г, углеводы — 59 г.

