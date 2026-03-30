30 марта 2026 в 15:00

Проще, чем суши: роллы из пекинской капусты для вечеринки

Проще, чем суши: роллы из пекинской капусты для вечеринки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пекинская капуста — удивительный овощ. Ее крупные прочные листья идеально подходят для того, чтобы использовать их в качестве обертки. Это гораздо проще, чем возиться с рисовой бумагой или слоеным тестом. Такие роллы получаются легкими, хрустящими и невероятно сочными. Они хороши и как закуска, и как полноценный ужин. Готовить их можно вместе с детьми — процесс увлекательный и совсем не сложный.

Для начала подготовьте начинку. 200 г очищенных мелких креветок мелко порубите ножом. 100 г шампиньонов нарежьте тонкими пластинками. Половину небольшой моркови натрите на крупной терке. В сковороде разогрейте 1 ложку растительного масла, обжарьте грибы до испарения жидкости, добавьте морковь и креветки. Готовьте все вместе 3--4 минуты, посолите, поперчите. В конце всыпьте горсть рубленой кинзы и дайте начинке остыть.

Теперь займемся капустой. Отделите от кочана восемь крупных листьев, стараясь не повредить их. Срежьте толстую центральную жилку, чтобы лист стал более гибким. Опустите листья в кипящую подсоленную воду ровно на 1 минуту, затем сразу же переложите в ледяную воду. Это сделает их пластичными. Обсушите бумажным полотенцем.

На каждый лист выложите порцию начинки, заверните конвертом или трубочкой, подгибая края внутрь. Получившиеся роллы обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый ролл должен стать румяным и хрустящим снаружи, а внутри остаться сочным. Подавайте с соусом: смешайте 1 столовую ложку соевого соуса, 1 чайную ложку рисового уксуса, 1 чайную ложку кунжутного масла и щепотку сахара по вкусу.

Такие роллы можно есть и горячими, и остывшими. Они отлично подходят для пикника или в качестве блюда на фуршет. А если вы хотите сделать их более сытными, добавьте в начинку отварной рис или лапшу. Пекинская капуста в этой роли раскрывается как идеальный материал для кулинарного творчества.

  • Совет: чтобы роллы получились особенно хрустящими, после обжарки выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. А для вегетарианской версии замените креветки на вареную чечевицу или нут. Экспериментируйте с начинками — капуста дружит и с сыром, и с курицей, и с овощами.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 2 порции, по 4 ролла). Калорийность: 290 ккал. Белки: 22 г. Жиры: 14 г. Углеводы: 18 г.

Оксана Головина
