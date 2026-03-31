Фруктовый плов с курагой и яблоками — изысканный десерт из детства, который покорит вас карамельными нотками

Этот рецепт фруктового плова — кулинарное воспоминание о летнем отдыхе. Я адаптировал блюдо из меню одной санаторной столовой, сохранив его главные черты.

Что понадобится

Рис длиннозерный — 150 г, вода для варки риса — 500 мл, яблоко — 1-2 шт. (около 200-250 г), курага — 70-80 г, чернослив без косточек — 50 г, изюм — 2 ст. л., апельсин — 1 шт., масло сливочное — 45-55 г, сахар — 2 ст. л.

Как готовлю

Тщательно промойте рис в нескольких водах. Отварите его до готовности в 500 мл кипящей воды: после закипания варите без крышки, снимая пену, пока вода не опустится ниже уровня риса, затем накройте крышкой и доведите до готовности на медленном огне. Снимите с плиты и оставьте под крышкой.

Курагу и чернослив промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте средними кубиками.

В сковороде с толстым дном растопите 25 г сливочного масла, выложите яблоки и, помешивая, потушите под крышкой около 5 минут до мягкости.

Добавьте подготовленные сухофрукты и половину сахара (1 ст. л.), прогрейте вместе 2-3 минуты без крышки и снимите с огня. Апельсин обдайте кипятком, обсушите. С половины фрукта снимите цедру на мелкой терке. Очистите весь апельсин от кожуры и белых пленок, мякоть нарежьте кусочками, сохранив сок.

К фруктам в сковороде добавьте цедру, кусочки апельсина и 3-4 ст. л. апельсинового сока. Верните сковороду на медленный огонь, добавьте оставшееся масло (20-30 г) и растопите его. Выложите к фруктам отваренный рис, посыпав его оставшимся сахаром.

Осторожно, но тщательно все перемешайте, прогрейте 1-2 минуты. Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте плову настояться 10-15 минут перед подачей.

