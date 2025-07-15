Названа российская ягода, помогающая восстановить силы

Черная смородина очень полезна для здоровья, являясь отличным помощником в восстановлении сил, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что эта российская ягода укрепляет иммунитет, а также содержит множество витаминов и минералов, что делает ее незаменимой в летнем рационе.

Черная смородина — отличный помощник в восстановлении сил после болезни и укреплении иммунитета, — отметили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, черная смородина богата витаминами, такими как А, С, Е и группы B, которые способствуют замедлению процессов старения, поддерживают зрение и укрепляют иммунную систему. Она также содержит марганец, фосфор, железо, магний и кальций. Листья смородины полезны для приготовления витаминного чая.

Эндокринолог Дарья Пронина ранее заявила, что свежие сезонные ягоды, собранные на пике зрелости, содержат максимальную концентрацию полезных веществ. Она отметила, что в таком продукте есть витамины, клетчатка, органические кислоты, а также флавоноиды. Последние выступают в качестве природных антиоксидантов.