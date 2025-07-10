Врач рассказала, какой летний продукт содержит обилие полезных веществ

Свежие сезонные ягоды, собранные на пике зрелости, содержат максимальную концентрацию полезных веществ, заявила RT эндокринолог Дарья Пронина. Она отметила, что в таком продукте есть витамины, клетчатка, органические кислоты, а также флавоноиды. Последние выступают в качестве природных антиоксидантов.

Некоторые данные указывают на возможную связь между потреблением флавоноидов, содержащихся в ягодах, и незначительным снижением риска развития рака молочной железы. Также, предположительно, витамин C, содержащийся в ягодах, способен положительно влиять на состояние кожи, связок и суставов, — рассказала Пронина.

Врач также подчеркнула, что большое количество органических кислот в ягодах, особенно в клюкве, может уменьшить риск повторного возникновения цистита у женщин. Кроме того, содержащаяся в продукте клетчатка благотворно влияет на работу пищеварительной системы.

Иммунолог Наталья Попова ранее заявила, что аллергическая реакция на вишню может быть вызвана наследственностью и перекрестными реакциями с другими продуктами. По ее словам, аллергия может перейти от родителя к ребенку, но чаще всего она проходит сама собой в возрасте до пяти лет.