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15 июля 2025 в 13:41

«Будут продвигать»: политолог предрек смену власти на Украине

Политолог Дудаков: недовольство США может привести к смене власти на Украине

Владимир Зеленский встречается со специальным представителем президента США по вопросам Украины генералом Кейтом Келлогом Владимир Зеленский встречается со специальным представителем президента США по вопросам Украины генералом Кейтом Келлогом Фото: Keith Kellogg/Global Look Press

Недовольство главы Белого дома Дональда Трампа Украиной может привести к смене власти в Киеве, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, об этом свидетельствует визит спецпосланника президента США Кита Келлога в украинскую столицу и перестановки в кабмине.

На самом деле нужно понимать, что мы регулярно слышим заявления Трампа о разочарованности в отношении и Украины, и России. При этом я думаю, что стоит ожидать усиления давления на украинскую власть — это отчасти олицетворяет нынешний визит Келлога в Киев. Мы видим, что уже начались перестановки в украинском кабмине. Республиканцы будут довольно активно продвигать тему с необходимостью проводить парламентские и президентские выборы на Украине, — сказал Дудаков.

Он добавил, что давление на Киев будет усиливаться вне зависимости от того, какой будет политика Трампа в отношении России. По словам политолога, республиканцы захотят привести к власти на Украине более сговорчивого человека, если не удастся добиться прекращения огня.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Трамп дал 50 дней на решение конфликта на Украине не России, а Киеву. По его словам, что до пошлин, то в умении главы Белого дома «жонглировать сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями» все убедились на примере других стран.

США
Украина
Дональд Трамп
Кит Келлог
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
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