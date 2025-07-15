«Будут продвигать»: политолог предрек смену власти на Украине

Недовольство главы Белого дома Дональда Трампа Украиной может привести к смене власти в Киеве, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, об этом свидетельствует визит спецпосланника президента США Кита Келлога в украинскую столицу и перестановки в кабмине.

На самом деле нужно понимать, что мы регулярно слышим заявления Трампа о разочарованности в отношении и Украины, и России. При этом я думаю, что стоит ожидать усиления давления на украинскую власть — это отчасти олицетворяет нынешний визит Келлога в Киев. Мы видим, что уже начались перестановки в украинском кабмине. Республиканцы будут довольно активно продвигать тему с необходимостью проводить парламентские и президентские выборы на Украине, — сказал Дудаков.

Он добавил, что давление на Киев будет усиливаться вне зависимости от того, какой будет политика Трампа в отношении России. По словам политолога, республиканцы захотят привести к власти на Украине более сговорчивого человека, если не удастся добиться прекращения огня.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Трамп дал 50 дней на решение конфликта на Украине не России, а Киеву. По его словам, что до пошлин, то в умении главы Белого дома «жонглировать сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями» все убедились на примере других стран.