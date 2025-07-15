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15 июля 2025 в 13:31

«Еще одно свидетельство»: МИД отметил важный момент в ситуации с Украиной

Грушко: страны НАТО не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Североатлантического альянса не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, слова которого приводит ТАСС. Таким образом дипломат прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран на фоне молчания Киева о продолжении переговоров с Москвой.

Это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании этого конфликта, с тем чтобы истощить Россию, используя их терминологию, — сказал дипломат.

Он отметил, что на Западе обвиняют Россию в том, что она якобы не стремится к миру и что уровень российской делегации «не тот». Также там говорили «о каких-то временных пределах для выхода на сделку», добавил Грушко.

Но никто не сказал о том, что сделка предполагает ведение переговоров. Их нет по той простой причине, что сама Украина отказывается от их ведения, — констатировал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Россия имеет преимущество и победит в конфликте с Украиной. Глава Белого дома считает, что это вопрос времени.

Александр Грушко
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