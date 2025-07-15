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15 июля 2025 в 13:43

Назван важный нюанс в поставках НАТО американского оружия Украине

Политолог Перенджиев: НАТО будут поставлять Украине старое оружие

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Страны НАТО планируют закупать современное вооружение для собственных нужд у Соединенных Штатов, а Украине передавать устаревшие образцы, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, такой подход позволит странам Альянса обновлять свои арсеналы, отправляя Киеву технику, которую они планировали заменить.

В поставках НАТО оружия Украине очень интересный момент прослеживается. Из заявлений того же министра обороны Германии Бориса Писториуса следует, что страны Альянса не собираются поставлять новое оружие Украине, а оставят его себе. Киеву отдадут свое устаревшее оружие. То есть они будут закупать вооружение и технику, которую они хотят заменить, а устаревшие образцы отправить на Украину. Получается такой американско-европейский бизнес, — пояснил Перенджиев.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским решение главы Белого дома Дональда Трампа по поставкам американского оружия Украине через страны НАТО. Он отметил, что Альянс придерживается принципа «мир через силу».

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