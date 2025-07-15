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15 июля 2025 в 14:06

«Сыграл на публику»: политолог оценил желание Трампа переименовать футбол

Журналист Миролюбов назвал пиар-ходом заявление Трампа о переименовании футбола

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Заявление президента США Дональда Трампа о переименовании футбола в стране носит сугубо пиар-характер, заявил NEWS.ru главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов. По его мнению, глава Белого дома сыграл на публику и чувствах простых болельщиков.

Он просто сыграл на публику, но эти слова не имеют никакого смысла. Американцы, несмотря на огромные вливания в местную лигу MLS, так и не влюбились в футбол. Хотя у США приличная национальная сборная и уже неплохая система подготовки кадров. Они ходят на футбол так же, как и на бейсбол — прежде всего чтобы поесть и пообщаться с друзьями. Сама игра — где-то на третьих ролях, — сказал Миролюбов.

По его мнению, американцы никак не отреагируют на возможное переименование soccer в football. Миролюбов отметил, что традиционный футбол не так интересен гражданам США по сравнению с бейсболом, хоккеем и баскетболом.

Возможно, после проведения чемпионата мира в США что-то изменится. Никаких политических очков это заявление Трампу не принесет. Весь мир прекрасно видит, что он говорит гораздо больше, чем делает. Если бы Трамп сказал, что пора соблюдать олимпийский принцип «спорт вне политики», и вернул российских спортсменов на международную арену, тогда бы заработал много очков и настоящее уважение любителей спорта, — добавил Миролюбов.

Ранее Трамп удивил журналистов, заявив о возможном указе, который изменит официальное название футбола в стране. Вместо привычного и исторически закрепившегося слова soccer Америка может начать использовать общепринятое в мире football.

Идея переименования, озвученная главой государства, направлена на приведение американской терминологии к международному стандарту. Обсуждая эту возможность в интервью, Трамп выразил уверенность в осуществимости замысла.

Дональд Трамп
США
футбол
политика
Кирилл Николаев
К. Николаев
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