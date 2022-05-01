Врач-ревматолог объяснил, как вылечить подагру в домашних условиях Ревматолог Елонаков объяснил, как вылечить подагру в домашних условиях

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Подагра представляет собой метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма солей или мочевой кислоты, особенно от этой болезни страдают люди, злоупотребляющие жирной пищей и алкоголем. Главный ревматолог Московской области Александр Елонаков в разговоре с NEWS.ru рассказал, что существуют варианты лечения подагры в домашних условиях.

Болезнь обычно протекает в районе семи дней и может проходить самостоятельно даже без лечения, если это, конечно подагра, здесь важно не пропустить различные патологии, такие как инфекционные осложнения, сосудистые заболевания и многие другие, поэтому советую в таких случаях как можно скорее обращаться к врачу, — отметил Елонаков.

Если же у вас совершенно точно подтверждённая подагра, то есть несколько простых и действенных способов пережить этот недуг в домашних условиях, подчеркнул собеседник.

Можно применять различные охлаждающие домашние средства, обтирания прохладной водой, прикладывание какого-то холодного предмета к поражённому месту, постарайтесь избегать нагрузки на больную ногу, а также стоит отказаться от давящей обуви, — заявил Елонаков.

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