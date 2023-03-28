Врач перечислила признаки наличия паразитов в организме Диетолог Тимощенко: паразиты могут спровоцировать потерю веса, слабость и зуд кожи

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Наличие паразитов в организме можно обнаружить по таким симптомам, как слабость, потеря веса и повышенная утомляемость, рассказала LIFE.ru деитолог Анастасия Тимощенко. По ее словам, гельминтоз можно распознать по зуду кожи или аллергии, а также по болям в мышцах и голове. Помимо того, гельминтная нагрузка может провоцировать рвоту, тошноту и боли в животе.

Тимощенко рассказала, что аскариды, способные мигрировать из пищеварительной системы в дыхательную, могут вызвать першение в горле, кашель, одышку и повышение температуры. Признаком наличия остриц в организме является зуд в области заднего прохода в ночное время, поскольку в этот период черви откладывают яйца на складках перианальной области. Для заражения паразитами, которые обитают в желчевыводящих протоках, характерны такие симптомы, как желчные колики, лихорадка, желтуха и тошнота.

С целью диагностики проводятся скрининговые исследования для исключения глистной инвазии у пациентов, и только лабораторное подтверждение наличия инвазии требует назначения противогельминтной терапии. Принимать данные препараты и «гонять» гельминтов без рекомендации лечащего врача крайне небезопасно, — предупредила Тимощенко.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от употребления непрожаренного шашлыка из свинины, в котором часто встречаются паразиты. Помимо этого, эксперт посоветовала внимательно относиться к зелени из огорода, которую тяжело промыть, к термической обработке речной рыбы. Врач уточнила, что при заражении паразитами у больного появляется усталость и снижается гемоглобин, также возможно ослабление иммунной системы или появление аллергических реакций.