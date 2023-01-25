Паразитов чаще всего можно встретить в продуктах животного происхождения — особенно в мясе свиней, так как в течение жизни они питаются «непонятно чем», рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Она предостерегла россиян от употребления непрожаренных шашлыков из свинины. Помимо того, эксперт посоветовала внимательно относиться к зелени из огорода, которую тяжело промыть, и к термической обработке речной рыбы.

Очень опасно есть непрожаренные шашлыки, особенно из свинины. Если шашлык обгорел снаружи и сыроват внутри, то это розовое мясо употреблять ни в коем случае нельзя. Понятно, что там вряд ли будет лежать видимый глазу паразит, но его личинки, которые мало заметны, мы вполне можем проглотить, рассказала Соломатина.

Диетолог пояснила, что неправильно приготовленная речная рыба может спровоцировать развитие паразитарной инфекции. Помимо того, опасность представляют овощи из огорода, которые удобряли навозом. Врач уточнила, что при заражении паразитами у больного появляется усталость и снижается гемоглобин, также возможно ослабление иммунной системы или появление аллергических реакций.

Роспотребнадзор ранее предостерег россиян от употребления «кротовухи» — настойки на мертвом кроте. В мышцах этих животных содержится огромное количество паразитов и бактерий, включая плоских, круглых и ленточных червей, глистов, а также блох и клещей. Это делает кротов переносчиками опасных инфекций и болезней, поэтому дегустирования данного напитка может привести к серьезным заболеваниям, инвалидности и смерти.

 