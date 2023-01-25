Названы продукты, в которых могут встретиться паразиты Диетолог Соломатина: паразиты могут встретиться в свинине, речной рыбе и зелени из огорода

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Паразитов чаще всего можно встретить в продуктах животного происхождения — особенно в мясе свиней, так как в течение жизни они питаются «непонятно чем», рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Она предостерегла россиян от употребления непрожаренных шашлыков из свинины. Помимо того, эксперт посоветовала внимательно относиться к зелени из огорода, которую тяжело промыть, и к термической обработке речной рыбы.

Очень опасно есть непрожаренные шашлыки, особенно из свинины. Если шашлык обгорел снаружи и сыроват внутри, то это розовое мясо употреблять ни в коем случае нельзя. Понятно, что там вряд ли будет лежать видимый глазу паразит, но его личинки, которые мало заметны, мы вполне можем проглотить, — рассказала Соломатина.

Диетолог пояснила, что неправильно приготовленная речная рыба может спровоцировать развитие паразитарной инфекции. Помимо того, опасность представляют овощи из огорода, которые удобряли навозом. Врач уточнила, что при заражении паразитами у больного появляется усталость и снижается гемоглобин, также возможно ослабление иммунной системы или появление аллергических реакций.

Роспотребнадзор ранее предостерег россиян от употребления «кротовухи» — настойки на мертвом кроте. В мышцах этих животных содержится огромное количество паразитов и бактерий, включая плоских, круглых и ленточных червей, глистов, а также блох и клещей. Это делает кротов переносчиками опасных инфекций и болезней, поэтому дегустирования данного напитка может привести к серьезным заболеваниям, инвалидности и смерти.