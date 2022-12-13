Роспотребнадзор предостерег россиян от употребления «кротовухи»

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Употребление «кротовухи» (настойка на мертвом кроте) может привести к серьезным заболеваниям, инвалидности и смерти, сообщил Роспотребнадзор. В Telegram-канале ведомства предостерегли россиян от дегустирования данного напитка, объяснив, что в мышцах кротов содержится огромное количество паразитов и бактерий, включая плоских, круглых и ленточных червей, глистов, а также блох и клещей.

Нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами. В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви, — сообщает ведомство.

Наличие всех паразитов делает кротов переносчиками опасных инфекций и болезней. В частности, человек, употребивший «кротовуху», может заразиться туляремией. Роспотребнадзор отмечает, что в списке симптомов данной болезни тошнота, головная боль, бессонница, вялость и повышение температуры до 38–39 °С.

Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной «кротовухе», может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации, — уточняет Роспотребнадзор.

Интерес к настойке появился после того, как 7 декабря пользователь Twitter рассказал, что попробовал ее. Вскоре шутки вышли за пределы соцсети.

6 декабря депутат ГД Бийсултан Хамзаев призвал провести предновогодние рейды для борьбы с контрафактным алкоголем перед Новым годом. С соответствующей просьбой он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.