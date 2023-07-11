Врач перечислила наиболее распространенные «отпускные» болезни Терапевт Сайфуидинова назвала акклиматизацию и плохую воду причинами болезней в отпуске

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Основными причинами неприятностей со здоровьем во время отпуска являются резкая смена климата, слишком долгое пребывание на солнце и некачественная вода, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Юлия Сайфуидинова. Она напомнила, что акклиматизация, когда организм адаптируется к новым климатическим условиям, может проявляться в виде головной боли, тошноты, повышения температуры.

Наш организм в обычных для него климатических условиях привык аккумулировать, удерживать тепло. На этом строится обмен веществ, характер питания. Когда мы попадаем в новую среду, например жаркий климат, может произойти перегрев, — пояснила специалист.

Поэтому в первые дни отпуска нужно избегать переедания, отказаться от жирной, жареной, острой пищи и алкоголя, а также пить больше чистой воды, порекомендовала врач. При этом, по ее словам, местную воду необходимо употреблять с осторожностью — она может быть некачественной. Лучше всего использовать бутилированную или кипяченую воду.

Еще одной причиной заболеваний является слишком долгое пребывание под прямыми солнечными лучами, продолжила терапевт.

После длительного пребывания под прямыми лучами может появиться герпес на губе. Причем это актуально не только для любителей жарких стран, но и для поклонников горнолыжных курортов, — предупредила медик.

Также, по ее словам, частой причиной заболеваний на отдыхе является кондиционер. Резкий перепад температур при попадании человека с жаркой улицы в прохладное помещение и обратно — это тяжелая нагрузка на организм и иммунную систему. Кроме того, если кондиционер давно не чистили, в нем создается благоприятная среда для размножения вредных микроорганизмов — легионелл, плесневых грибков, стрептоккоков, которые попадают в дыхательные пути, вызывая их заболевания.

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