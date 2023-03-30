Врач опровергла популярные мифы о работе ЖКТ Врач Зайцева: питье во время приема пищи не влияет на качество ее переваривания

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Один из самых популярных мифов о работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — запрет на питье во время еды, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» гастроэнтеролог Светлана Зайцева. По ее словам, пить воду во время приема пищи можно, а на качество ее переваривания это не повлияет. Помимо того, многие считают, что в рационе обязательно должны присутствовать супы и молочные каши. Это также является заблуждением, подчеркнула врач.

Одно из самых популярных заблуждений касается питья во время еды. Поспешу заверить, что еду запивать водой можно, а иногда даже нужно. На качество переваривания пищи это не повлияет. <...> А вот супы и молочные каши есть совсем необязательно. Никакой особенной пользы они не несут, — объяснила Зайцева.

Эксперт подчеркнула, что при необходимости супам и кашам можно легко найти замену, но главное сохранять сбалансированность рациона. Также она опровергла заблуждение о том, что развитие гастрита даст о себе знать болезненными ощущениями. Врач пояснила, что болезнь легко пропустить, поэтому важно вовремя проходить обследования.

Зайцева добавила, что людям без аллергии и непереносимости молочных продуктов и глютена лучше не исключать их из рациона, чтобы не лишать себя питательных веществ. Помимо того, она предупредила, что употребление раствора соды при изжоге способно усугубить неприятные ощущения. Также эксперт развеяла заблуждения о том, что по ночам пища гниет в желудке и что в организме скапливаются шлаки.

Врач-терапевт Ольга Парфенова ранее рассказала, что слабый иммунитет, депрессивный настрой, лишний вес и проблемы с кожей могут быть симптомами проблем с кишечником. Эксперт пояснила, что в кишечнике содержится до 90% всех иммунных клеток тела, а также вырабатываются гормоны, отвечающие за настроение.