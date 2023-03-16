Названы симптомы нарушения работы ЖКТ Терапевт Парфенова: слабый иммунитет может являться симптомом нарушения работы ЖКТ

Фото: Ulrich Niehoff / imageBROKER.com / Global Look Press

Врач-терапевт Ольга Парфенова рассказала «Газете.Ru», что слабый иммунитет, депрессивный настрой, лишний вес и проблемы с кожей могут быть симптомами проблем с кишечником. Эксперт пояснила, что в кишечнике содержится до 90% всех иммунных клеток тела, а также вырабатываются гормоны, отвечающие за настроение.

Именно в кишечнике содержится до 90% всех иммунных клеток тела. Здесь же вырабатываются гормоны, отвечающие за настроение. Нарушения работы ЖКТ провоцируют ожирение, атопический дерматит, сахарный диабет второго типа и другие болезни, — пояснила Парфенова.

Специалист отметила, что ненасыщенные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах и семенах, ускоряют обмен веществ, снижают аппетит, уменьшают выработку гормона стресса (кортизола). Она добавила, что в случае сохранения неприятных симптомов следует обратиться к специалисту.

Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков рассказал, что курение вейпа может привести к необратимым последствиям, в том числе тяжелым поражениям легких, развитию онкологических заболеваний и даже смерти. Эксперт пояснил, что в жидкости для вейпов содержится большое количество вредных примесей, например, ароматизатор диацетил, который способен привести к развитию облитерирующего бронхиолита, который крайне сложно поддается лечению.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.