Названа смертельная опасность курения вейпов Пульмонолог Светлаков: курение вейпа может привести к тяжелым поражениям легких и смерти

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Врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков рассказал, что курение вейпа может привести к необратимым последствиям, в том числе тяжелым поражениям легких, развитию онкологических заболеваний и даже смерти. Эксперт пояснил, что в жидкости для вейпов содержится большое количество вредных примесей, например, ароматизатор диацетил, который способен привести к развитию облитерирующего бронхиолита, который крайне сложно поддается лечению.

Такое губительное воздействие связывают с наличием в жидкости для вейпа ацетата витамина Е и тетрагидроканнабинола. Также в ее составе есть формальдегид, ацетальдегид, мышьяк, целый ряд металлов (алюминий, сурьма, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, свинец, марганец, никель, селен, олово и цинк), которые вызывают не только поражение самих легких, но и могут привести к развитию онкологических заболеваний, — сказал Светлаков.

По его словам, последствия курения можно свести к нулю, если своевременно прекратить процесс курения. Специалист предупредил, что процесс восстановления займет значительно больше времени.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.