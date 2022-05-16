Врач описал, как выглядит смертельно опасная сыпь Врач Алендеев: похожая на кровоподтёки сыпь говорит о смертельной опасности

Воспалительная реакция в кровеносных сосудах / Фото shutterstock.com

Похожая на кровоподтёки сыпь говорит о смертельной опасности, предупредил врач общей практики Сергей Алендеев в разговоре с «Царьградом». Крупные тёмно-красные пятна, похожие на родимые, свидетельствуют о тяжёлом течении менингококковой инфекции, объяснил специалист.

Если у большинства людей инфекция протекает как простуда с болью в горле, температурой и недомоганием, проходящими за три-пять дней, то у особой категории пациентов всё иначе. Есть те, у кого из-за особенностей иммунитета инфекция протекает быстро и смертельно. У таких пациентов и появляется сыпь, похожая на кровоподтёки, — сказал Алендеев.

Он добавил, что такой вид сыпи возникает из-за токсического воздействия на сосуды.

Доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее назвала сыпь одним из признаков заражения «омикроном». При нём кожные высыпания могут быть как еле заметными на кистях, так и ярко выраженными по всему телу. При этом чем выраженнее симптоматика, тем тяжелее проходит заболевание. По словам врача, после прохождения антиковидной терапии кожные проявления проходят так же, как и другие симптомы.

По словам вирусолога Петра Чумакова, сыпь при коронавирусе может появляться из-за микротромбозов. Он отметил, что эта проблема характерна для всех штаммов COVID-19.