Врач описал, что происходит со здоровьем женщины после отказа от алкоголя Врач Умнов: отказ от алкоголя возвращает женщинам красоту и здоровье кожи

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Отказ женщины от употребления алкоголя приведет к результатам, которые будут видны буквально налицо, рассказал в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, нормализация обменных процессов способствует разглаживанию морщин и улучшению цвета лица.

Из-за нормализации работы ЖКТ у женщины улучшается всасывание витаминов, белков и других жизненно необходимых элементов, что приводит к нормализации обмена веществ, гормональному балансу, балансу иммунной системы, что, в свою очередь, приводит к разглаживанию кожи, — пояснил специалист.

Он также отметил, что восстановление работы печени, пищеварительной и мочевой систем способствует исчезновению отеков на лице и сосудистых звездочек (телеангиоэктазий), возвращает лицу здоровый цвет, а также нормализует обеспечение всех тканей организма питательными веществами.

При отказе от спиртного у женщин происходит и нормализация гормонального фона. Это проявляется в виде смягчения голоса и снижения массы тела, в результате чего к женщине возвращается женственность, подчеркнул врач. Кроме того, прекращаются перепады в настроении, вызванные патогенным влиянием этилового спирта на мозг.

Ранее инвестиционный эксперт Елена Дроздова подсчитала, что курящий россиянин в среднем покупает в месяц 18 пачек сигарет, которые обходятся ему примерно в 2280 рублей, а две бутылки спиртного в неделю выливаются в 5600 рублей в месяц. По словам специалиста, сэкономленные на вредных привычках средства за 10 лет составят 2 млн рублей.