Врач оценил планы Минздрава добавить функционала медсестрам Врач Длин поддержал инициативу Минздрава о передаче части функций врачей среднему медперсоналу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея реструктуризации рабочего процесса медиков, в соответствии с которой часть медицинских задач должна быть перераспределена с врачей на средний медперсонал, является перспективной, считает врач высшей категории Сергей Длин. В беседе с «360» он прокомментировал инициативу Минздрава о пересмотре обязанностей врачей и медсестер.

Как поясняет издание, инициатива, в частности, предусматривает возложение на медсестер некоторых административных функций — например, подготовку списков для диспансеризации и профилактических медосмотров, санитарно-гигиеническое просвещение населения, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и выполнение других подобных задач. По мнению авторов, это должно без потери качества повысить производительность специалистов и доступность врачебной помощи.

Врач Сергей Длин положительно оценил предложение Минздрава, предположив, что программу будут в основном использовать как некое повышение квалификации среднего медперсонала.

Предложение Минздрава нацелено на повышение доступности медицины, высвобождение врачебного персонала, а также улучшения качества работы медсестер. Будет более системное наблюдение за пациентами, которое подразумевает ведение и контроль динамики больных, — высказал мнение медик.

При этом, как отмечает издание, идея нашла больший отклик у врачей, чем у среднего медицинского персонала. Согласно данным опроса работников здравоохранение, среди медсестер вероятные изменения поддержали лишь 9,4%. Так, 63,7% опрошенных заявили, что медсестры и так перегружены работой и к увеличению функционала попросту не готовы. Принявшие участие в исследование главные врачи больниц также сочли, что с реализацией инициативы могут возникнуть сложности, так как клиникам придется нанимать больше среднего медперсонала.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России предложило https://news.ru/vlast/minzdrav-prizval-peredat-chast-obyazannostej-vrachej-medsestram/ более грамотно перераспределить обязанности среди работников лечебных заведений, передав медсестрам некоторые функции врачей.