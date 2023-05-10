Часть обязанностей врачей могут передать медсестрам «Коммерсант»: Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

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Министерство здравоохранения России предложило более грамотно перераспределить обязанности среди работников лечебных заведений, передав медсестрам некоторые функции врачей, сообщает «Коммерсант». В ведомстве предложили отдать медсестрам задачи участкового терапевта, такие как составление списков граждан для диспансеризации и профилактические медосмотры.

Помимо этого, медсестер хотят наделить правами самостоятельно проводить медосмотры больных и диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. Кроме этого, им рекомендовали разрешить оценивать эффективность и безопасность применения лекарств, проводить специальные школы здоровья и посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения.

Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции. Важно отметить, что не все функции врача могут быть переданы медицинской сестре. Например, назначение медикаментов при ОРВИ без осложнений может быть функцией только врача или фельдшеров с расширенными полномочиями, — заявили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

Ранее 75% врачей, участвовавших в мониторинге Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили, что их заработная плата не достигла уровня, установленного президентом России майскими указами 2012 года. Сообщается, что мониторинг охватил порядка 25 тысяч респондентов.