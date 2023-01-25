Врачи пожаловались на несоответствие своих зарплат обещаниям президента «Известия»: врачи заявили о несоответствии зарплат установленному президентом уровню

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Три четверти врачей, участвовавших в мониторинге Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили, что их заработная плата не достигла уровня, установленного президентом России майскими указами 2012 года. Об этом пишут «Известия». Сообщается, что мониторинг охватил порядка 25 тысяч респондентов.

75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов, — рассказал начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.

Он также подчеркнул, что результаты исследования в очередной раз подтвердили проблему нехватки врачей и медицинского персонала.

Согласно указам Владимира Путина от 2012 года, заработок врачей к 2018 году должен был составлять 200% от средней зарплаты по региону, а заработок среднего и младшего медицинского персонала — 100%. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, критерии указа в отношении зарплат врачей выполнили в 50 регионах, среднего медперсонала — в 66.

По данным Росстата, за девять месяцев 2022 года уровня 200% достигли только 24 субъекта РФ, превысили этот показатель в 19 субъектах. В ведомстве также отметили, что соотношения зарплат врачей и медперсонала к среднемесячному доходу в регионах «в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов». Актуальные данные по итогам всего 2022 года появятся у Росстата только в апреле.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов рассказал, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Эксперт добавил, что работодатель после увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.