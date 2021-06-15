Врач объяснил очередь из машин скорой в российской больнице

https://static.news.ru/photo/16d5dc86-ce72-11eb-ab60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи объяснили, почему в ночь на 16 июня возле новосибирской больницы образовалась очередь из 18 машин СМП. Как оказалось, дело в увеличении количества заразившихся коронавирусом, пишет ТАСС.

Медики отметили , что в последнее время всё больше россиян обращаются за помощью при подозрении на коронавирус. Некоторых из них приходится отвозить в стационар, потому что оказать им помощь на дому не представляется возможным.

С 14 июня до утра 16 июня больница работала как распределительный инфекционный госпиталь, который принимал всех пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. В Минздраве объяснили, что очередь собралась лишь единожды, потому что пациентов было слишком много. Тем не менее медикам удалось справиться с таким «вызовом».

Ранее сообщалось, что максимальный суточный прирост COVID-19 в России может быть зафиксирован в конце июня. Он составит около 25 тысяч случаев. Такой прогноз дали математики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ).