Математики рассчитали пик заболеваемости коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/f8a23090-ce6a-11eb-bbc5-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Максимальный суточный прирост COVID-19 в России может быть зафиксирован в конце июня. Он составит около 25 тысяч случаев. Такой прогноз дали математики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), пишут «Известия».

В этом случае пик эпидемии придётся на середину июля, — пояснил изданию завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.

По его словам, количество активных больных будет составлять порядка 580 тысяч человек, что превысит показатели предыдущего пика, который был зафиксирован в январе. Тогда число больных составляло 560 тысяч.

По прогнозу специалистов, в середине лета суточный прирост пойдёт на спад и сократится до 20 тысяч случаев. К 1 августа количество новых случаев снизится до половины пикового значения.

Захаров добавил, что из-за низких темпов прививочной кампании в России возможна четвёртая и пятая волна коронавируса.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти шести российских регионов ужесточили ограничения. Соответствующие решения были приняты в Московской, Вологодской и Мурманской областях, Хабаровском крае, а также в республиках Бурятия и Марий Эл.