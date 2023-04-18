Врач объяснил, какие операции нужны Костомарову перед протезированием Реабилитолог Комаров: перед протезированием Костомарову могут провести невролиз

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Перед протезированием олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову необходимо будет подготовить культю, сформировать лоскут, который будет держать протез, а также провести невролиз для исключения фантомных болей, заявил в беседе с NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. Также возможна имплантация кожи или тканей для того, чтобы можно было лучше владеть протезом.

Обычно перед протезированием делают следующее: подготовка культи и формирование лоскута, который будет держать протез, и невролиз — удаление из рубца концевых отростков нерва, чтобы уменьшить или убрать болевой синдром, фантомные боли и, соответственно, нейропатические локальные боли. Если там есть дефект кожи, могут делать еще имплантацию, имеется ввиду пересадку кожи или ткани мяса, которая позволяет уплотнить или улучшить опороспособность культи, — подчеркнул Комаров.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

17 апреля стало известно, что Костомарову сделают несколько операций перед протезированием, а после олимпийского чемпиона ждет реабилитация.