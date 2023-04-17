Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову сделают несколько операций перед протезированием, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По словам инсайдера, после протезирования фигуриста ожидает процесс реабилитации. К протезам Костомарову еще придется адаптироваться, подчеркнул собеседник прессы.
Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет, — сказал инсайдер.
Он добавил, что Костомаров хочет выйти из медицинского учреждения сам, самостоятельным человеком.
Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.
Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств.
Накануне стало известно, что дочь и сын Костомарова на прошлой неделе смогли попасть в реанимационную палату к отцу впервые за три месяца. До этого медики допускали к спортсмену только супругу Оксану Домнину.